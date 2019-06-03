بومبيو يشكك في “خطة السلام الأمريكية”.. لا شيء جديد

وكالات - الوئام:

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن لديها تسجيلا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعرب فيه عن تشككه في إمكانية تنفيذ خطة السلام الأمريكية، كما أعرب عن أمله في ألا يتم رفضها على الفور ببساطة.

وذكرت الصحيفة أن بومبيو قدم في اجتماع مغلق مع زعماء يهود تقييما واقعيا لآفاق خطة السلام التي ترعاها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطال انتظارها، حيث قال إن “المرء قد يقول” إن الخطة ” لا يمكن تنفيذها” وأنها قد لا “تحظى بالدعم”.

وقال بومبيو في التسجيل :”ربما يتم رفضها. قد يقول المرء : “لا شيء جديد، ولا فائدة منها لي، هناك شيئان جيدان وتسعة أشياء سيئة، أنا منسحب””.

وأضاف أن “السؤال الكبير هو هل سنستطيع إيجاد مساحة كافية حتى يمكن أن يكون لدينا حوار حقيقي حول كيفية تطوير هذا”.

ووصفت الصحيفة تصريحات بومبيو بأنها التصريحات الأكثر صراحة التي تخرج عن مسؤول بشأن “صفقة القرن”.

وأقر بومبيو بالفكرة الشائعة بأن الاتفاق سيكون محابيا للحكومة الإسرائيلية. وقال :”أتفهم سبب اعتقاد الناس بأن هذا سيكون اتفاقا لا يمكن أن يحبه إلا الإسرائيليون … أتفهم هذا التصور. وآمل أن يتيح الجميع المجال للاستماع”.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من الحضور أنه تولد لديهما انطباع بأن بومبيو ليس متفائلا بشأن إمكانية نجاح الخطة. ونقلت الصحيفة عن أحدهما القول: “لم يكن بأي شكل من الأشكال واثقا من أن العملية ستقود إلى نهاية ناجحة”.