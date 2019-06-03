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بحسب دراسة ارنست اند يانج

بريطانيا الأولى في جذب المستثمرين الأجانب.. وألمانيا تتراجع

بريطانيا الأولى في جذب المستثمرين الأجانب.. وألمانيا تتراجع
weam.co/594221
وكالات - الوئام:

أظهرت دراسة ألمانية أن الشركات الأجنبية في ألمانيا أقدمت على عدد أقل من مشاريعها الاستثمارية في ألمانيا العام الماضي.

وحسب الدراسة التي أعدتها شركة ارنست اند يانج EY للخدمات الاستشارية، عن مدى جاذبية ألمانيا للاستثمارات، تعلن نتيجتها غدا الثلاثاء ، فإن ألمانيا أصبحت تحتل المركز الثالث فقط على المستوى الأوروبي، فيما يتعلق بالقدرة على جذب الشركات الأجنبية، حيث تسبقها بريطانيا وفرنسا في هذا الجانب.

كما تراجعت درجة رضا المستثمرين الأجانب مع السياسة التي تتبناها الهيئات المعنية في التعامل مع الشركات الأجنبية.
وصف رئيس شركة EY، هوبرت بارت، نتيجة الدراسة بأنها “إشارة تحذيرية”، وقال: “لم تعد ألمانيا محرك النمو داخل الاقتصاد الأوروبي”.

وشدد الخبير الألماني على أن هناك ضرورة ملحة لإحداث ديناميكية إيجابية تجاه الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الاقتصاد دفعات نمو.

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