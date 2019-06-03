الملكة إليزابيث تقيم مأدبة رسمية على شرف الرئيس الأمريكي

لندن - الوئام:

أقامت الملكة إليزابيث مأدبةرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته بريطانيا حاليا، التي تعد المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب وزوجته ميلانيا مأدبة ملكية بريطانية.

وبعد استقباله في قصر بكنجهام وإطلاق المدافع واستعراض حرس الشرف، يحضر ترامب غداء خاصا مع الملكة ثم يتناول الشاي مع ابنها الأمير تشارلز قبل مأدبة العشاء الملكية في المساء.

وستلقي الملكة كلمة وتقدم نخبا ومن المتوقع من ترامب كذلك أن يدلي ببعض الكلمات قبل المأدبة. ثم يبدأ العشاء، الذي عادة ما يضم طبقا من الأسماك وآخر من اللحوم ونوعا من الحلويات قبل أن يختتم بالفاكهة.

وتقدم الوجبة في طقم أدوات مائدة من الفضة يحمل اسم “جراند سيرفيس” كان أول من استخدمه جورج الرابع عندما كان أمير ويلز في عام 1806. ويضم الطقم أكثر من أربعة آلاف قطعة للعشاء منها أطباق تقديم العشاء و107 شمعدانات.

كان قصر بكنجهام أعلن أن الترتيب النهائي للمأدبة في زيارة دولة يبدأ قبل خمسة أيام من وصول الضيف وينبغي أن تفحص الملكة كل تفاصيل الوجبة وتوافق عليها.

وبذلك يكون ترامب الرئيس الأمريكي الثالث الذي تستضيفه الملكة إليزابيث في زيارة دولة بعد باراك أوباما وجورج دبليو بوش. وقد اجتمعت مع 13 رئيسا أمريكيا منذ أن أصبحت ملكة باستثناء ليندون جونسون.

وخالف ترامب البروتوكول عندما لم ينحن أمام الملكة عندما التقى بها في 2018 ثم سار أمامها أثناء تفقد حرس الشرف. ولكن ربما يكون تلقى النصح قبل الزيارة ليتجنب إحراجا بسيطا وقع فيه سلفه. فخلال زيارة دولة لأوباما في عام 2011 تحدث الرئيس بعد أن بدأت الفرقة الموسيقية في عزف موسيقى النشيد الوطني.