المجلس العسكري في السودان يؤكد حرصه على “أمن وسلامة” المواطنين #مجزره_القياده _العامه

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، منذ قليل، بيانا بشأن فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم قال فيه: “

هناك مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام، أفضى ذلك الواقع إلى ظهور مناطق خارجة عن القانون تمارس فيها كل الأفعال المخالفة للقانون، مما دعا شركاء التغيير إلى التوافق على استنكار ورفض ما يحدث في تلك المنطقة لحسم هذا المشهد”.

وأضاف المجلس العسكري: “من منطلق مسؤولياتنا الوطنية قامت قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة، بإشراف وكلاء النيابة، بتنفيذ عملية مشتركة لنظافة بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل (كولمبيا) والقبض على المتفلتين ومعتادي الإجرام”.