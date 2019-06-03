240 مسجداً ومصلى بمكة المكرمة جاهزة لاستقبال المصلين خلال العيد

مكة الوئام حجب العصيمي

أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، تجهيز جميع المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز 240 مسجداً ومصلى بمكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها ، استعداداً لتوافد المصلين .

وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات، إضافةً إلى تنظيف الشوارع والأرصفة المؤدية إلى المصليات، وتهيئة المواقف العامة للسيارات وتنظيفها آلياً ويدوياً، وزيادة عدد حاويات النفايات، وتشكيل فرق رقابية لأعمال الإصحاح البيئي، لضمان نظافة كافة المصليات والمساجد وتوفير الراحة والطمأنينة للمصلين.