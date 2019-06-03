وزير الخدمة المدنية يهنئ القيادة بعيد الفطر السعيد

رفع وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان التهنئة إلى مقام خادم الحرمينالشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزــ حفظهما الله ــ

وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله الكريم المنان أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية، وأن يتقبَّل منهما صالح الأعمال والأقوال، وأن يعيد عليهما العيد المبارك وعلى بلادنا العزيزة وهي ترفل في ثياب النماء والرخاء والازدهار.

وبين أن العيد المبارك يحل هذا العام، والمملكة بقيادتها الرشيدة ملتزمة في تقديم الخدمات الجليلة لزوار بيت الله والمعتمرين وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق أعلى الإمكانات، وأدق تفاصيل العناية والخدمة، وهو التزام تاريخي منذ تأسيس هذه البلاد الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ــــ طيب الله ثراهــــ وأبنائه الملوك البررة ــــ رحمهم الله ــــ .

وأضاف أنَّ المملكة العربية السعودية بما تحقِّقُه من نجاحاتٍ متتالية في مواسم العمرة في شهر رمضان وغيره عاماً بعد عام، تمثِّل الجهود المباركة التي يقدمها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ في خدمة الأمة الإسلامية، إضافة إلى كريم عنايتهما بالوطن وأمنه واستقراره، ورخاء مواطنيه وازدهارهم.

وفي ختام تصريحه دعا أن يعيد هذه المناسبة الكريمة المباركة على المملكة العربية السعودية وهي في عزٍّ ومنعةٍ، وفي أجمل حالٍ من الرخاء والنماء، وأن تواصل البلاد على مر الأعوام مسيرة الازدهار والتطور، في ظل القيادة الحكيمة المتمثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفقهما الله بتوفيقه، وسددهما بتسديده، وأعانهما على كل خير للوطن والمواطنين، والأمة الإسلامية جمعاء.