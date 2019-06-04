6 إصابات في حادث تصادم بقرية ذي عين بالمخواة (صور)

المخواة - الوئام - عايض ال ركبان

أدى حادث تصادم بين مركبتين في قرية ذي عين بمحافظة المخواة إلى وقوع 6 إصابات وُصفت أربع منها على أنها خطيرة وواحدة توقف قلب وأخرى متوسطة.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين في تمام الساعة 21:59 مساء اليوم الاثنين الموقع المخواه مدخل قرية ذي عين.

وأضاف الزهراني أنه ورد بلاغ للعمليات عن وجود تعدد إصابات وتم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقه من إسعاف الصحة ومدير الشئون الإسعافيه بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني والقائد الميداني صالح علي محفوظ.

وتابع: “عند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود 6 إصابات بالموقع تم فرز الإصابات وتمثلت 3 إصابات خطيرة وإصابة توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr وإصابة متوسطة تم التعامل معها إسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه العام من قبل الفرق الإسعافيه من الهلال الأحمر، وإصابة خطيرة أيضاً توقف قلب وتنفس cpr نقلت من قبل إسعاف الصحة.