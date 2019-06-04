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في خطاب للشعب

الرئيس اليمني يجدد التأكيد على خيانة الميليشيا الحوثية الانقلابية والعمل لصالح إيران

الرئيس اليمني يجدد التأكيد على خيانة الميليشيا الحوثية الانقلابية والعمل لصالح إيران
weam.co/594291
الوئام-واس

جدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تأكيده على خيانة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والعمل لصالح الأجندة الإيرانية.
وقال الرئيس هادي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر : إن الميليشيا الحوثية الانقلابية تصر على عرقلة كل مشاريع السلام ورفض كل مقترح للتخفيف من آلام اليمنيين ومواجعهم ، مؤكدًا أن هذا الإصرار لا يفسره إلا أنهم أداة لخدمة أجندة إيرانية لا تهمها مصلحة اليمن واليمنيين ، وأنهم أداة إجرامية تهدد بها السلم والأمن الإقليمي و الدولي.
وأشاد هادي – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – بالدور التاريخي لدول التحالف العربي بقيادة الملكة العربية السعودية في مساعدته ومساندته للتصدي للانقلاب، والوقوف مع الشعب اليمني في مختلف المجالات.

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