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أعاده الله على الجميع بالخير والبركات

«كبار العلماء» تهنئ القيادة والوطن والأمة بعيد الفطر المبارك

«كبار العلماء» تهنئ القيادة والوطن والأمة بعيد الفطر المبارك
weam.co/594295
الرياض- الوئام:

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد : “إننا إذ نهنئ القيادة والوطن والأمة بهذه المناسبة العظيمة فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا وعلى المسلمين بإتمام صيام هذا الشهر في أجواء إيمانية وما يسر سبحانه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لقاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم “، سائلين الله تعالى أن يعيده على بلادنا قيادة وشعبًا وسائر بلاد المسلمين باليمن والخير والبركات.

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