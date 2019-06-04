التعليقات: 0

المجموعة المعتدية مؤلفة من 9 أشخاص

مسلحون يقتلون عسكرياً لبنانياً ويصيبون آخرين في طرابلس

مسلحون يقتلون عسكرياً لبنانياً ويصيبون آخرين في طرابلس
weam.co/594299
بيروت- الوئام:

قتل عسكري وأصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص، في هجوم مسلح وقع مساء أمس الإثنين في طرابلس، شمال لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل عريف وإصابة عنصري أمن بعد إطلاق النار على سيارتهم في منطقة الميناء.

وتابعت الوكالة أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة لقوى الأمنية الداخلي كانت تحرس المكان.

ومن جهتها، أوضحت قناة “العربية” أن المجموعة المعتدية مؤلفة من 9 أشخاص.

وأفادت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بأن المجموعة نفذت 3 عمليات متزامنة، من بينها الاعتداء على سيارة قوى الأمن.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن دوريات لقوى الأمن تطوق مطلقي النار على الدورية في شارع التوليد في طرابلس لتضييق الخناق عليهم وتوقيفهم.

روابط ذات صلة

مسلحون ينفذون سلسلة اعتداءات على القوى الأمنية والجيش اللبناني في مناطق عدة من طرابلس

مسلحون ينفذون سلسلة اعتداءات على القوى الأمنية والجيش اللبناني في مناطق عدة من طرابلس

مصرع 17 شخصًا في مدينة أعزاز السورية

مصرع 17 شخصًا في مدينة أعزاز السورية

بعد استياء إيران من موقف لبنان بقمة مكة.. مسؤول لبناني: يحاولون تخريب علاقاتنا بالدول الشقيقة

بعد استياء إيران من موقف لبنان بقمة مكة.. مسؤول لبناني: يحاولون تخريب علاقاتنا بالدول الشقيقة

محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي ثامن بتهمة الانتماء لداعش

محكمة عراقية تقضي بإعدام فرنسي ثامن بتهمة الانتماء لداعش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>