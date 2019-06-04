الذهب يتماسك قرب ذروة 3 أشهر بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد

الوئام - وكالات

تماسكت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، والذي بلغته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي دفعت فيه المخاوف بشأن حدوث تباطؤ عالمي جراء النزاعات التجارية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، المستثمرين لشراء المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0525 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1323.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1327.90 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.30 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى أيه.إن.زد “ضعف المعنويات بسبب تضرر العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسبب في سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن”.

وتابع أيضا “أن الضعف في أسواق الأسهم والمؤشرات الواضحة على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جعلا الذهب يكتسب أهمية، مما دفع المستثمرين مجددا إلى سوق الذهب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق “فرص متساوية” مع الصين بعد عشرات السنوات من الممارسات التجارية غير العادلة، لكن نظيره الهولندي قال إن الرسوم الجمركية ستلحق الضرر بالتجارة العالمية.

وأثرت الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم سلبا على الأسواق المالية لتُضعف إقبال المستثمرين على المخاطر. وتراجعت قيمة أسواق الأسهم العالمية ما يزيد عن تريليوني دولار في مايو أيار.

وتسببت قتامة الآفاق الاقتصادية في دفع المتعاملين لزيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.74 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 14.83 دولار أمس الاثنين.

واستقر البلاتين عند 819.79 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 825.78 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1325.90 دولار للأوقية.