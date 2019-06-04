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 احتجاج "مهرجان المقاومة"

ترامب “الرضيع” يطير أمام البرلمان البريطاني

ترامب “الرضيع” يطير أمام البرلمان البريطاني
weam.co/594313
لندن - الوئام:
يطير منطاد عملاق منفوخ، يصور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كرضيع عابس يرتدي حفاضة أمام البرلمان البريطاني في لندن، اليوم، قبيل ما يتوقع أن يكون أحد أكبر الاحتجاجات في المدينة ضد زعيم أجنبي.

ويعلو المنطاد البالغ ارتفاعه 6 أمتار فوق ميدان البرلمان لمدة ساعتين، بدءا من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش، حيث من المقرر أن يعقد ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي في شارع داونينغ ستريت القريب.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا، الاثنين، في زيارة دولة تستمر 3 أيام اشتملت على مأدبة في قصر بكنغهام مساء الاثنين.

وقال أجوب فراجي، أحد منظمي احتجاج المنطاد“نحن نرسل رسالة تضامن واضحة جدا لأولئك المتأثرين بسياساته الحقيرة …ونقول بصوت عال وواضح إن الرئيس الأميركي لا يستحق المعاملة الرسمية”.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المحتجين في احتجاج “مهرجان المقاومة”، الذي يُقام في وسط لندن في وقت لاحق من اليوم نفسه ليعبروا عن معارضتهم للرئيس. ومن بين المشاركين نشطاء بيئة ومنظمو حملات ومحتجون مؤيدون لحقوق المرأة.

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