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رغم توتر العلاقات

أردوغان: لا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة إس400- الروسية

أردوغان: لا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة إس400- الروسية
weam.co/594322
أنقرة - الوئام

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم اثلاثاء، التأكيد على أنه لا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة إس400- الدفاعية الروسية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عنه قوله :”يمكننا اتخاذ خطوة بخصوص (شراء) منظومة باتريوت (الأمريكية) إذا جاءنا عرض جيد على غرار العرض الروسي”.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا في الآونة الأخيرة، بسبب إصرار أنقرة على شراء منظومة “إس 400” الروسية للدفاع الجوي رغم معارضة واشنطن لهذه الخطوة وتهديدها بتقويض دور تركيا في برنامج طائرات إف35- الأمريكية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت مؤخرا أن تركيا أمامها حتى نهاية  الأسبوع الأول من يونيو لإلغاء الصفقة، وإلا سيتم فرض عقوبات عليها. ولاحقا جرى اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اقترح فيه أردوغان تشكيل مجموعة عمل بشأن المنظومة.

كما اتفقا على عقد لقاء على هامش قمة العشرين التي ستعقد يومي 28و29 الشهر المقبل في اليابان.

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