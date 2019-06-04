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أسوأ أعمال عنف في البلاد

المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري لإجراء انتخابات

المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري لإجراء انتخابات
weam.co/594333
الخرطوم- الوئام:

قال مدني عباس مدني أحد الشخصيات البارزة في المعارضة السودانية إن المعارضة رفضت اليوم الثلاثاء خطة المجلس العسكري إجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، بعد يوم شهد أسوأ أعمال عنف في البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في
أبريل نيسان.

وقال مدني العضو بتحالف المعارضة إعلان قوى الحرية والتغيير نرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وذكر المجلس في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه ألغى جميع الاتفاقات مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى انتخابات خلال تسعة أشهر.

وقال مدني إن العصيان المدني مستمر بهدف إسقاط المجلس العسكري بعد أن تنصل عن كل التزاماته.

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