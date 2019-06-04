بالون “ترامب الرضيع الغاضب” يحلق خارج البرلمان البريطاني

وكالات - الوئام:

حلق بالون عملاق يصور الرئيس دونالد ترامب في شكل رضيع غاضب يرتدي حفاضة في السماء خارج البرلمان البريطاني في لندن اليوم الثلاثاءاء (4 يونيو/حزيران) قبل احتجاجات من المتوقع أن تكون ضمن أكبر التظاهرات الاحتجاجية في المدينة ضد زعيم أجنبي.

ويصل طول البالون إلى ستة أمتار. ورُفع عن الأرض بضعة أمتار في ميدان البرلمان.

ومن المقرر أن يكون في السماء عندما يجري ترامب محادثات مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي في داونينج ستريت القريب من المكان.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا أمس الاثنين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام اشتملت على مأدبة في قصر بكنجهام مساء أمس.

وقال ليو موراي (42 عاما) الذي شارك في صنع البالون إن البالون صُمم بخفة ظل، “للتعبير عن قوة المشاعر” المناهضة لدونالد ترامب.