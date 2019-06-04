هل تؤمنون بالأطباق الطائرة في هذا العالم؟.. رسالة غامضة من الجيش الصيني

متابعات- الوئام

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، صورًا لجسم في السماء، في الوقت الذي ألمح فيه الجيش الصيني إلى أنه أجرى اختبارًا لصاروخ جديد وبعث برسالة غامضة عن الأطباق الطائرة.

وعادة لا يعلن الجيش عن أنباء اختبار صواريخ جديدة، لكنه يبعث بتلميحات من حين لآخر إلى ما سيقدم عليه، وسط مسعى كبير للتحديث بقيادة الرئيس شي جين بينغ، وبهدف تعزيز القدرات القتالية.

وفي لقطات تم تداولها على على موقع ويبو، ظهر خلالها جسم يرتفع في السماء، مخلفًا وراءه أبخرة بيضاء فوق بحر بوهاي الذي تغلق السلطات الصينية جزءا منه، لإجراء مناورات عسكرية.

وجعل هذا بعض مستخدمي الإنترنت في الصين يتساءلون عما إذا كان الجسم طبقا طائرا، لكن معظمهم قالوا إنه اختبار على الأرجح لصاروخ باليستي جديد، يُطلق من تحت سطح الماء.

وفي منشور قصير، عبر حسابه الرسمي على ويبو، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، نشرت القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي صورة لما بدت أنها وحدة متنقلة لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكتبت تحت الصورة “هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة في هذا العالم؟” لكنها لم تقدم المزيد من التفسيرات.

وأدلت البحرية بدلوها، ونشرت عبر حسابها على ويبو صورة لصاروخ ينطلق من تحت سطح الماء إلى السماء، وكتبت تحت الصورة نفس التعليق، قائلة: “هل تؤمنون بالأطباق الطائرة؟”

قالت نشرة جينز الدفاعية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الصور المتداولة، مطلع الأسبوع، قد تكون للجيل الصيني الجديد من الصواريخ الباليستية جيه.إل-3 التي يتم إطلاقها من الغواصات.