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الشرطة النيبالية تلقى القبض على عراف لنشره شائعات بشأن قرب وقوع زلزال

الشرطة النيبالية تلقى القبض على عراف لنشره شائعات بشأن قرب وقوع زلزال
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وكالات- الوئام

ألقت الشرطة النيبالية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل ينشر شائعات تفيد بأن زلزالًا قويًا سيضرب البلاد خلال أسابيع، مما أشاع الخوف بين المواطنين، وذلك وفقًا لما قاله متحدث باسم الشرطة.

وقال هوبيندرا بوجاتي، المتحدث باسم شرطة كاتمندو، إن العراف، 26 عاما، كان يقوم بحوارات مع مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت وقنوات على موقع يوتيوب، زاعمًا أن البلاد ستتعرض لزلزال قوي بحلول نهاية الشهر
النيبالي جيث (15 حزيران/يونيو الجاري)”.

وأضاف: “هذه الشائعات أصابت المواطنين بالخوف”، مضيفًا أنه في حال إدانته سيواجه عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة تقدر بـ 100 ألف روبية نيبالية (902 دولار) أو كلاهما.

وكانت نيبال، قد تعرضت لزلزال مدمر عام 2015، أسفر عن مقتل أكثر من 9000 شخص.

وجرى إلقاء القبض على العراف في مكتبه بالعاصمة كاتمندو.

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