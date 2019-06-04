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كيف أثرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على لهجة الفدرالي الأمريكي؟

كيف أثرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على لهجة الفدرالي الأمريكي؟
weam.co/594381
متابعات- الوئام

مع تصاعد لهجة التهديد القائمة بين أمريكا والصين حول الحرب التجارية العالمية، ظهر تغير في لهجة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول قرار خفض أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي جيمس بولارد، إن خفض معدلات الفائدة قد يكون مبررًا قريبًا.

هذه التصريحات بدأت تنعكس على عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي وصلت إلى أقل مستوى منذ 20 شهرًا منذ منتصف 2018، إذا ما قورنت مع انعكاس منحنى العائد لسندات الخزانة الأمريكية لفترة الثلاثة أشهر والتي بدأ المستثمرون يطالبون بعوائد أعلى من عوائد العشر سنوات، ما يعني إشارة بالنسبة للمستثمرين بأنه سيكون هناك ركود في الاقتصاد الأمريكي.

وحول توقعات بشأن خطوة “الفدرالي” المقبلة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، فإن 76.7% من الاحتمالات تشير إلى أنه هناك تثبيت أسعار الفائدة، مقابل 23.3% تشير إلى عملية الخفض.

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