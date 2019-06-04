التعليقات: 0

صراع قطبي العاصمة الهلال والنصر يصل إلى 71 مليون لشراء عقد كاريلو

صراع قطبي العاصمة الهلال والنصر يصل إلى 71 مليون لشراء عقد كاريلو
weam.co/594392
إبراهيم آل صالح - الوئام
كشفت تقارير صحافية أن فريق الهلال و غريمه التقليدي النصر يتنافسان على شراء عقد اللاعب المعار في صفوف الهلال من نادي بنفيكا البرتغالي، حيث أبدت الادارة البرتغالية رغبتها ببيع البيروفي كاريلو بمقابل “15 مليون يورو – 63 مليون ريال”، وقدمت إدارة الأزرق عرضها بـ15 مليون يورو ولكن إدارة النصر هي الأخرى التي تنافس الزعيم من أجل كسب خدمات البيروفي كاريلو.
وأشارت التقارير أيضًا إلى أن إدارة سعود آل سويلم رئيس النصر قدمت عرضا أقوى من الهلال حيث قدموا مبلغ 17 مليون يورو – 71 مليون ريال”، لشراء عقد اللاعب لينضم إلى صفوف كتيبة العالمي.
يذكر أن إدارة الفريق البرتغالي تفضل العرض الأعلى لبيع عقد اللاعب بينما كاريلو يفضل اللعب فقط في الهلال حسب تصاريح أعلنها لوسائل إعلامية خلال الأيام القريبة الماضية.

روابط ذات صلة

عموري في حيرة بين الهلال والأهلي والعين

عموري في حيرة بين الهلال والأهلي والعين

صاحب رأسية الصدارة النصراوية برونو يغادر النصر

صاحب رأسية الصدارة النصراوية برونو يغادر النصر

وليد الفراج لـ”هلالي”: احتجاجكم صحيح وأصلا هذا الموسم استثنائي

وليد الفراج لـ”هلالي”: احتجاجكم صحيح وأصلا هذا الموسم استثنائي

الجماهير تدق ناقوس خطر فراغ اتحاد كرة القدم ورئاسة الاندية

الجماهير تدق ناقوس خطر فراغ اتحاد كرة القدم ورئاسة الاندية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>