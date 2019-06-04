وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي اقتحمت المساجد ومنعت المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن منع المليشيا الحوثية غالبية المواطنين الشرفاء في مناطق سيطرتها من الاحتفال بعيد الفطر المبارك واقتحامها عدد من المساجد وحملة الاعتقالات للمواطنين في صنعاء وذمار وحجة وإب ممن رفضوا الانصياع لقرارها تأجيل الاحتفال بالمناسبة، يضاف لسجل المليشيا الحافل بالانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن حتفال غالبية اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعيد الفطر المبارك أسقط محاولات المليشيا خلق الفرقة والعبث بالنسيج الوطني، وأكد حجم العزلة التي تعيشها والرفض العارم لمشروعها الطائفي واستمرار تسلطها بقوة السلاح على رقاب المواطنين في باقي مناطق سيطرتها.