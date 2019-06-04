“فُرجت” تساهم في إطلاق سراح 225 موقوفا وتحذر من فواتير التواصل الاجتماعي

الوئام - متابعات

أعلنت المديرية العامة للسجون أن خدمة (فرجت) ساهمت في إطلاق سراح 225 موقوفا خلال 3 أيام من إطلاق الخدمة على يد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التي خصصت في إصدراها الأول للنزلاء الموقوفين في القضايا المالية، غير الجنائية، لقضية مالية واحدة عن كل سجين على ألا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمة النزلاء في جميع سجون المملكة.

وأوضحت السجون أنه يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة فرجت من قبل فريق العمل، ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكم قضائي صادر من محاكم التنفيذ.

ونوهت أن السداد لمستفيدي خدمة فرجت من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.