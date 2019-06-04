التعليقات: 0

“فُرجت” تساهم في إطلاق سراح 225 موقوفا وتحذر من فواتير التواصل الاجتماعي

“فُرجت” تساهم في إطلاق سراح 225 موقوفا وتحذر من فواتير التواصل الاجتماعي
weam.co/594401
الوئام - متابعات

أعلنت المديرية العامة للسجون أن خدمة (فرجت) ساهمت في إطلاق سراح 225 موقوفا خلال 3 أيام من إطلاق الخدمة على يد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التي خصصت في إصدراها الأول للنزلاء الموقوفين في القضايا المالية، غير الجنائية، لقضية مالية واحدة عن كل سجين على ألا تكون لديه قضايا أخرى، وتشمل الخدمة النزلاء في جميع سجون المملكة.

وأوضحت السجون أنه يتم تدقيق ملفات النزلاء المستفيدين من خدمة فرجت من قبل فريق العمل، ويشمل مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، للتأكد من انطباق الشروط على النزيل بموجب حكم قضائي صادر من محاكم التنفيذ.

ونوهت أن السداد لمستفيدي خدمة فرجت من خلال منصة أبشر فقط، ولا يتم التعامل مع الفواتير التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

روابط ذات صلة

“فرجت” تساهم في إطلاق سراح 225 سجينًا خلال 3 أيام من تدشينها

“فرجت” تساهم في إطلاق سراح 225 سجينًا خلال 3 أيام من تدشينها

أشهرها حالة سيدة.. تفاعل السعوديين يسدد دين أكثر من 200 مدين خلال ثلاثة أيام

أشهرها حالة سيدة.. تفاعل السعوديين يسدد دين أكثر من 200 مدين خلال ثلاثة أيام

سجون القصيم تطلق سراح 57 سجيناً انطبقت عليهم شروط العفو

سجون القصيم تطلق سراح 57 سجيناً انطبقت عليهم شروط العفو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>