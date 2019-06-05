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منظمة حقوقية: زميل الفلسطيني المقتول زكي مبارك يتعرض للتعذيب بسجون تركيا

منظمة حقوقية: زميل الفلسطيني المقتول زكي مبارك يتعرض للتعذيب بسجون تركيا
weam.co/594408
الوئام - متابعات

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، عن أن السلطات التركية قامت بتعذيب الفلسطيني سمير سميح شعبان، زميل القتيل الفلسطيني زكي مبارك، من أجل انتزاع اعترافات كاذبة بتهمة التجسس وتقديمه إلى محكمة جزائية بإسطنبول دون أي ضمانات قانونية.

وذكر بيان المنظمة أنه “تم تعذيب الفلسطيني زكي مبارك حسن في سجن سيلفري بإسطنبول حتى الموت، وللتغطية على ذلك ادعت السلطات التركية أنها وجدته مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية في 29 أبريل الماضي”.

ونقلت عن عائلة الفلسطيني المغدور في تركيا زكي مبارك قولهم: “إنها وجدت علامات كثيرة تدل على التعذيب الذي تعرض له “مبارك”، رغم محاولة السلطات التركية سرقة أعضائه الداخلية، والعمل على تحلل الجثة بتعريضها للهواء لمنع إعادة تشريحها”.

وكانت النيابة العامة في مصر قامت بإعادة تشريح جثمان زكي مبارك، والتحقيق في ظروف وفاته، داخل السجون التركية وتم دفنه بعد ذلك في غزة.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن دعمها لفتح تحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن تعذيب السلطات التركية للفلسطيني زكي مبارك حتى الموت من أجل محاسبة النظام التركي على جريمته.

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