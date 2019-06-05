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في أقل من ثلاث ساعات

طائرة روسية تعترض أخرى أمريكية ثلاث مرات فوق البحر المتوسط

طائرة روسية تعترض أخرى أمريكية ثلاث مرات فوق البحر المتوسط
weam.co/594422
واشنطن- الوئام:

أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن طائرة روسية اعترضت طائرة أمريكية ثلاث مرات في أقل من ثلاث ساعات في المجال
الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

وذكر الأسطول في بيان نقلت عنه شبكة (سي إن إن) صباح اليوم الأربعاء أنه “في 4 (حزيران) يونيو 2019، جرى اعتراض طائرة أمريكية (بي – 8 إيه بوسيدون) في المجال الجوي الدولي فوق البحري المتوسط من جانب طائرة روسية (سو – 35) ثلاث مرات خلال 175 دقيقة”.

وتابع أن المرة الثانية من مرات الاعتراض الثلاث كانت “غير آمنة”، مشيرا إلى أن الطائرة الروسية مرت بسرعة كبيرة أمام الطائرة الأمريكية مباشرة “مما كان يعرض طيارينا وطاقمنا للخطر”.

وأوضح أن الطائرة الأمريكية كانت تلتزم بالمعايير الدولية “ولم تثر هذا النشاط الروسي”، واعتبر ذلك التحرك الروسي “غير مسؤول”.

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