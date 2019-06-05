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المستويات الحالية للاعب المحلي متدنية جدا

لاعب الهلال السابق: لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليون ريال

لاعب الهلال السابق: لا يوجد لاعب سعودي يستحق أكثر من مليون ريال
weam.co/594425
الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

تحدث اللاعب السابق بنادي الهلال حسين المسعري عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر“ عن عقود اللاعبين المحليين ورواتبهم حيث وجه رسالة لإدارة الهلال مطالباً بعدم المزايدات في مفاوضات اللاعبين السعوديين.

وقال المسعري : أنا في اعتقادي لايوجد لاعب سعودي حاليا يستحق أكثر من مليون ريال سنويا فالمستويات الحالية للاعب المحلي متدنية جدا !

‏ووجه رسالة لادارة الهلال مطالباً : اتمنى من إدارة الهلال الجديده لاتدخل في مزايدات في لاعبين احتماليه نجاحهم ضعيفة.

يذكر أن الهلال يسعى إلى حسم ملف ابرز لاعبيه المحليين وعلى رأسهم سالم الدوسري بالإضافة إلى المدافع محمد جحفلي.

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