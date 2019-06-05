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رغم التوقعات بالانخفاض

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع

معهد البترول الأميركي: ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط بـ 3.5 مليون برميل في أسبوع
weam.co/594442
الوئام - وكالات

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع.

وارتفعت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 478 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 849 ألف برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن معدلات استهلاك المصافي من الخام انخفضت 96 ألف برميل يومياً.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.7 مليون برميل، مقارنةً مع توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن تزيد 630 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 6.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادتها 499 ألف برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 667 ألف برميل يومياً إلى 7.3 مليون برميل يومياً.

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