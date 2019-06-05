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ويزعم وجود عصابات

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: نسعى لفرض هيبة الدولة بالقانون

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: نسعى لفرض هيبة الدولة بالقانون
weam.co/594447
الخرطوم - الوئام:

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم، إن المجلس يسعى لفرض هيبة الدولة بالقانون، متهما “عصابات” بالتآمر لقتل أفراد الدعم السريع.

وزعم حميدتي أن “هناك من ينتحل شخصية أفراد الدعم السريع ويروع المواطنين”.

ونفى نائب رئيس المجلس العسكري السوداني نية المجلس للسعي لحكم البلاد، وتابع: “خرجنا من نظام شمولي وكنا نمضي تجاه نظام أشد شمولية”.

وأورد حميدتي أن المفاوضات مع القوى السياسية انحرفت عن مسارها، مؤكدا أن المجلس العسكري أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة، مطالبا القوات النظامية التزام الضبط والربط في التعامل مع المواطنين.

واستطرد أن “أصحاب الأجندات رفضوا الالتزام بالطريق الصحيح للنجاة بالبلاد”، مؤكدا “فاوضنا المعارضة بحسن نية على لتأسيس عهد جديد في السودان”.

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