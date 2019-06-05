كوريا الشمالية تهدد أمريكا.. لصبرنا حدود

الوئام - وكالات

وجهت كوريا الشمالية تحذيرا إلى الولايات المتحدة، من احتمال تعرض الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين في سنغافورة العام الماضي للخطر

بسبب ضغط واشنطن المستمر بلا داع على بيونجيانج للتخلص من أسلحتها النووية.

وبعد مرور ما يقرب من عام على أول لقاء بين ترامب وكيم، في سنغافورة، حيث وقعا بيانا مشتركا من أربع نقاط، تعهدا خلاله على العمل معا على تأسيس علاقة جديدة بين البلدين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الاتفاق بين البلدين ربما يصبح في خطر إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها “التي تصر بموجبها فقط على أن نتخلى من جانب واحد عن أسلحتنا النووية”.

وأضاف المسؤول في البيان “ننصح الولايات المتحدة جيدا بأن تغير طريقة حساباتها الحالية وترد على طلبنا في أسرع وقت ممكن… لصبرنا حدود”.

وجاء البيان بعدما ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية عاقبت بعض أعضاء فريقها الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في فبراير.