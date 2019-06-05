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بقيمة 1.45 مليار دولار

البنك الدولي يمنح الأردن حزمة تمويل جديدة

البنك الدولي يمنح الأردن حزمة تمويل جديدة
weam.co/594476
واس - الوئام

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم، على حزمة تمويل بقيمة 1 مليار دولار و450 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال البنك في بيان صحفي من واشنطن، إن الحزمة المخصصة لسياسات التنمية للنمو المنصف وخلق فرص العمل ، تساهم من خلال إصلاحات شاملة في إعلان الأردن دولة جاهزة لاستقطاب الاستثمارات.

وأضاف، أنه سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين ، لدعم خطة الحكومة الأردنية الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج.

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