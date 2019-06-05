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إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بجدة

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بجدة
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جدة- الوئام

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شمال كبري ذهبان بمحافظة جدة، وباشرت الجهات المعنية الحادث في حينه.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تلقت في تمام الساعة 11:59 صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية وفرقة عناية متقدمة، والقائد الميداني محمد الشريف إلى موقع الحادث، وتبين وجود (9) إصابات شملت إصابة حرجة و4 إصابات حالتها متوسطة، و4 إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.

وقال “أبوزيد”: “قُدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل 9 حالات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة”.

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