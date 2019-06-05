الأرصاد تحذر من أمطار رعدية مصحوبة برياح على عدة مناطق

واس - الوئام

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على عدة أماكن.

وحذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظتي بلجرشي، والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

ورصدت “واس” المناظر الطبيعية بمنطقة الباحة في أجواء ماطرة وخلابة، امتزجت قطرات المطر مع نسمات الهواء، لتضفي صورة رائعة للمنتزهات والمرتفعات الشاهقة التي يزينها شجر العرعر.

في سياق متصل، توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش و أحد المسارحة والداير بني مالك والريث والطوال و العارضة و صامطة وفيفا، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما نوهت الأرصاد عن نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمناطق السابقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.