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حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ مقيمًا تركيًا من الغرق بالقحمة

حرس الحدود بمنطقة عسير ينقذ مقيمًا تركيًا من الغرق بالقحمة
weam.co/594509
متابعات- الوئام

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بالوحدات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ مقيم (تركي الجنسية) من الغرق، وذلك بشاطئ القحمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن فرق البحث والإنقاذ لاحظت تعرض شخص للغرق بشاطئ القحمة، وفي حينه قام أفراد البحث والإنقاذ بإنقاذه وإسعافه، ثم نقله إلى مستشفى القحمة بعسير بواسطة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية مستقرة الآن، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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