النفط يهوي وغرب تكساس يلامس أقل مستوى منذ يناير

سنغافورة- الوئام:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتنزل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني بعد صعود مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، بما يؤجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

كانت العقود تعززت قليلا في وقت سابق من الجلسة ثم هوت بعد صدور بيانات المخزون الأمريكي. وتحدد سعر التسوية لعقود برنت على انخفاض 1.34 دولار بما يعادل 2.2 بالمئة عند 60.63 دولار للبرميل. وأغلق غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.80 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 51.68 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة، لامس الخام الأمريكي 50.60 دولار للبرميل، أقل مستوياته منذ 14 يناير كانون الثاني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية زادت الأسبوع الماضي. ونمت مخزونات الخام 6.8 مليون برميل بينما توقع المحللون زيادتها 849 ألف برميل لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2017 وبما يزيد نحو ستة بالمئة فوق متوسط خمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال “زيادات المخزون عبر شتى الفئات جعلت التقرير عامل مراهنة على انخفاض الأسعار” مضيفا أن صعود الواردات وزيادة الإنتاج المحلي رفعا المخزونات.

وأظهرت بيانات إدارة المعلومات ارتفاع صافي واردات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، في حين نما إنتاج

الخام 100 ألف برميل يوميا إلى ذروة جديدة عند 12.4 مليون برميل يوميا.

وقال كيلدوف “جاءت زيادات المخزون رغم طلب قوي على النفط الخام من شركات التكرير وعلى البنزين من سائقي السيارات.”