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وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن”

وزير الدفاع اليمني ينوه بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن”
weam.co/594581
الوئام - واس

نوه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم، بمواقف دول “تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

وثمّن المقدشي عاليًا خلال زيارته إلى مقر قيادة قوات التحالف بمحافظة مأرب جهود دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وتضحياتهم لمساعدة الشعب اليمني في استعادة دولته وشرعيته ومساندة الجيش اليمني في العمليات العسكرية التي يخوضها ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد – وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية – بالوقفة الشجاعة للأشقاء مع اليمن في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد الخطر الحوثي الايراني الذي تجاوزت شروره وأخطاره حدود وجغرافيا اليمن، وبات يهدد المصالح العربية والعالمية في المنطقة.

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