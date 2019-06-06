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سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ذو القعدة

فلكية جدة: إبتسامة هلال عيد الفطر.. الخميس

فلكية جدة: إبتسامة هلال عيد الفطر.. الخميس
weam.co/594597
جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال عيد الفطر سوف تبدو أحد تضاريس سطحه مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2019 مثل وجه مبتسم مشاهد من عند رؤيتها من خلال التلسكوب أو كاميرا مزودة بعدسة تكبير.

ففي مثل هذا الوقت بداية الشهر القمري يمكن رصد منطقة على سطح القمر تسمى (بحر الشدائد ) دائرية الشكل وداكنه تبدو كوجه مبتسم عندما تمر أشعة الشمس فوق تلك المنطقة حيث تضئ الحافة المتقوسة التي تشبه (الفم) وتضئ أسفل الفوهتين (العينين) وتخترق سهول الحمم.

هذا المنظر للوجه المبتسم سوف يتكرر من جديد مطلع شهر ذو القعدة المقبل وفي بقية شهور السنه .

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