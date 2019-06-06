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داعيةً الجيش إلى نبذ العنف

واشنطن تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان

واشنطن تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان
weam.co/594599
واشنطن- الوئام:

دانت الولايات المتّحدة الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان، داعيةً الجيش إلى نبذ العنف بعد حملة قمع أودت بحياة أكثر من 100 شخص منذ الإثنين.

وقالت مورغان اورتاغوس، المتحدّثة باسم الخارجية الأميركيّة، في بيان إنّ “الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة على المحتجّين في السودان”.

وأكّدت واشنطن مجدّدًا رغبتها في عمليّة انتقال تقودها حكومة مدنيّة، بهدف إجراء انتخابات في “موعد مناسب”.

وتابعت اورتاغوس أنّ “مسؤولين كبار بوزارة الخارجيّة يُجرون الآن محادثات مع مسؤولين في المنطقة، ونحن نرحّب بالبيانات الأخيرة الصّادرة عن الاتّحاد الإفريقي ومصر والسعوديّة، والتي تدعو إلى الامتناع عن العنف وإلى استئناف الحوار”.

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