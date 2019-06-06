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محاولة تستهدف إقناع الداخل الإيراني

بالصور: خامنئي يلوح ببندقية روسية خلال صلاة العيد

بالصور: خامنئي يلوح ببندقية روسية خلال صلاة العيد
weam.co/594633
طهران- الوئام:

ظهر الزعيم الإيراني علي خامنئي على التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء حاملاً بندقية “دراغونوف” الروسية، خلال مراسم صلاة العيد.

وأثارت الصورة التي نشرتها وكالة “فارس” الإيرانية الرسمية، عبر حسابها في تويتر، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول الرسائل التي يحاول خامنئي إيصالها ببندقيته خلال هذا اليوم الذي يتسم بأهمية دينية واجتماعية خاصة لدى جميع المسلمين.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد الحسين في تصريح لقناة “الحرة” أن حمل السلاح خلال مراسم العيد محاولة “شعبوية” تستهدف إقناع الداخل الإيراني بأن النظام متماسك ومستعد للقتال.

ويضيف المحلل السياسي: “لكن الغريب أن خامنئي يشهر سلاحاً بعدما هدأت الأزمة إلى حد ما مع الولايات المتحدة أي أن الحرب لم تعد على الأبواب كما كانت خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وتابع قوله: “يمكن أيضاً أن يعبر حمل السلاح عن حالة من الخوف والترقب يعيشها القادة الإيرانيون ويكشفها الخامنئي دون أن يقصد”.

ويبين الكاتب إلى إن إقدام خامنئي على حمل السلاح في مناسبة تتسم بقداسة دينية ربما يتنافى مع المعتقد أو التقاليد الشيعية، مضيفاً أن صدام كان معروفاً بحمل السلاح وإطلاق النار خلال خطبه لتحشيد الجماهير، فهل بدأ الخامنئي يسير على خطى صدام؟.

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