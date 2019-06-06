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وغضب حكومي من قرار إعادة المباراة

في تونس.. دوري أبطال أفريقيا تحول إلى أزمة سياسية

في تونس.. دوري أبطال أفريقيا تحول إلى أزمة سياسية
weam.co/594641
تونس - الوئام:

انتقد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإعادة مباراة دور النهائي إياب لرابطة أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكتب الشاهد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إثر مهزلة كاف: تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به في العالم، ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته”.

كما وجه الشاهد تحية إلى الجمهور التونسي قائلا: “تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة، ولن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية”.

وأصدرت لجنة الطوارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قرارا، بإعادة مباراة الإياب بين الفريقين في بلد محايد، لعدم توفر الظروف الامنية لاستكمالها يوم الجمعة الماضي بملعب رادس.

فيما قال نادي الترجي إنه ينتظر خطابا رسميا من “الكاف” قبل التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وكان الحكم الجامبي، المثير للجدل، بكاري جساما، أنهى المباراة بد توقف دام لنحو ساعة ونصف، محتسبا النهائي لصالح الترجي التونسي بانسحاب الوداد المغربي.

ورفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد الاحتكام لنظام “الفار” إثر إلغاء هدف التعادل للفريق الذي أحرز في الدقيقة 60 تقريبا.

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