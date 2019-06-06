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شاركتهم فرحتهم عيد الفطر المبارك

«كفى» تعايد نزلاء السجن العام بالهدايا والحلوى

«كفى» تعايد نزلاء السجن العام بالهدايا والحلوى
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جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

عايد فريق التوعية بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة نزلاء سجن المحافظة العام وذلك لمشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم الهدايا والحلوى لهم.

وأفاد مديرعام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح الشيخ أن الجمعية تسعى كل عام إلى مشاركة النزلاء فرحتهم بالعيد وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، مشيدا بالدور الذي يقوم به سجن القنفذة في تسهيل دور الجمعية في الالتقاء بالنزلاء.

وفي السياق نفسه تمنى المشرف العام على فرع القنفذة الأستاذ محمد الزبيدي أن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو يرفل بالخير والرخاء والأمان مقدما شكره لمؤسسة الثنيان وإخوانه الخيرية على رعايتهم لهذا البرنامج والذي له الاثر الكبير على النزلاء.

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