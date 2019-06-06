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بمعدل يومي 1000 تسجيل

شبكة إيجار توثق أكثر من 300 ألف عقد سكني

شبكة إيجار توثق أكثر من 300 ألف عقد سكني
weam.co/594652
الرياض - الوئام:

قال المهندس مازن الداوود، المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، إن عدد العقود التي تم توثيقها منذ إطلاق شبكة “إيجار” وحتى الآن بلغ نحو 300 ألف عقد سكني.

وأوضح الداوود أن معدل تسجيل العقود بشكل يومي بلغ أكثر من ألف عقد، مبينا أن معظم العقود الجديدة توثق من خلال الشبكة، أو عبر 13 ألف مكتب على مستوى السعودية.

وفيما يتعلق بالعقود التجارية، أشار إلى أن العقود التجارية حاليا في مرحلة الإطلاق الأولي غير الإلزامي، لافتا إلى أن الشبكة أتاحت الفرصة للمستفيدين لأخذ مرئياتهم على العقد الموحد وإضافة التحسينات اللازمة قبل بدء مرحلة الإلزام، كما سيتم بشكل دوري إعلان عدد العقود الموثقة في الشبكة.

وأعلنت وزارة الإسكان، في فبراير 2017، عن فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية وتحديد المتطلبات الواجب توافرها لتتمكن المنشأة من إتمام التسجيل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

ويوفر البرنامج خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة، كما سيوفر برنامج ايجار قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية.

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