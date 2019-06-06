طبيب أمريكي يقتل 25 مريضا بجرعات مميتة من المسكنات

أوهايو - الوئام:

وجهت محكمة بولاية أهايو الأمريكية، اتهاما، إلى طبيب أمريكي بقتل 25 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 37 و85 عامًا.

ووفقًا لصحيفة “CBS News”، قال ممثلو الإدعاء إن، ويليام هوزيل، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي عمل كطبيب في المستشفى، وصف عمداً جرعات مميتة دواء “فنتانيل” المسكن للآلام لـ25 مريضا، بهدف تسريع وفاتهم.

وأورد المحققون، أن هوزيل وصف الجرعات للمرضى بنسبة أعلى من الطبيعية تقدر من 10 إلى 40 ضعفا، وأضافوا أن دوافعه ما تزال غير واضحة. وبدوره صرح محاميه أنه “حاول تخفيف آلام المرضى، وليس قتلهم”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال الطبيب بعد تحقيق دام حوالي ستة أشهر.