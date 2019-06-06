التعليقات: 0

دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك

ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار

ترامب يهدد الصين برسوم إضافية على سلع بقيمة 300 مليار دولار
weam.co/594662
واشنطن- الوئام:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار “على الأقل”، لكنه قال إنه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.

وأبلغ ترامب الصحفيين اليوم الخميس في محادثاتنا مع الصين،يحدث الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث… قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب”،دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

وأضاف ترامب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية (اير فورس وان) في مطار شانون الايرلندي متجها إلى فرنسا لإحياء ذكرى يوم الإنزال “لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة”.

روابط ذات صلة

مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان بشأن السودان 

مجلس الأمن يفشل بإصدار بيان بشأن السودان

واشنطن تنفي صحة التقارير حول صفقة الاعتراف بشرعية الأسد

واشنطن تنفي صحة التقارير حول صفقة الاعتراف بشرعية الأسد

بيان أميركي بريطاني نرويجي يدعو إلى نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية

بيان أميركي بريطاني نرويجي يدعو إلى نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية

كيف أثرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على لهجة الفدرالي الأمريكي؟

كيف أثرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على لهجة الفدرالي الأمريكي؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>