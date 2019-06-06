المشتري يظهر في سماء كوكب الأرض ويرى بالعين المجردة

واشنطن - الوئام:

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا” أنه في العاشر من يونيو، الاثنين المقبل، سيواجه كوكب المشتري الأرض، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا.