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في العاشر من الشهر الجاري

المشتري يظهر في سماء كوكب الأرض ويرى بالعين المجردة

المشتري يظهر في سماء كوكب الأرض ويرى بالعين المجردة
weam.co/594669
واشنطن - الوئام:
ولن يحتاج محبو الظواهر الفلكية المثيرة إلى شراء معدات خاصة لرؤية الحدث الفلكي المهم، إذ يمكن رؤيته بالعين المجردة، وتحدث هذه الظاهرة السنوية عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

وسيكون ذلك العملاق الغازي (المشتري) مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، بحسب ما ذكر موقع شبكة “سي بي إس” نيوز الأميركية.

إلا أن رؤية الأقمار الأربع الضخمة الخاصة بكوكب المشتري، وهو الأضخم في المجموعة الشمسية، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيتحتم على محبي مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة استخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة لتأمين رؤية أوضح، بحسب ما أوضحت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

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