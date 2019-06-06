الإمارات والسعودية تتقدمان بنتائج تحقيق “الهجوم على الناقلات” لمجلس الأمن

وكالات - الوئام:

ذكرت قناة سكاي نيوز عربية الإماراتية أن الإمارات والسعودية والنرويج ستقدم لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات قبالة سواحل الإمارات الشهر الماضي.

ولم تذكر القناة التي تتخذ من أبوظبي مقرا المزيد من التفاصيل. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد قال يوم 29 مايو إن الهجمات نفذت باستخدام “ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد”. ونفت إيران هذا الاتهام.

واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو أيار ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا. وقعت الهجمات قبالة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا عالميا لشحن النفط والغاز.

ويفصل المضيق بين دول الخليج العربية وإيران التي تخوض حربا كلامية متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.