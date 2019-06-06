مقتل جندي في هجوم مسلح جنوب شرقي إيران

طهران - الوئام:

قتل أحد أفراد القوات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، إثر اطلاق النار عليه من قبل مجهولين في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وأفادت وكالة أنباء فارس، اليوم الخميس، نقلا عن الموقع الإخباري لـ “شهداء قوى الأمن الداخلي”، أن “العريف محمد أمين الله دادي قتل جراء إطلاق النار عليه مساء الأربعاء، حينما كان في مهمة دورية، من قبل مجهولين يستقلون سيارة في قرية بنج التابعة لمدينة رودبار جنوب بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران”.

وحسب الموقع ، تعمل قوى الأمن الداخلي للقبض على الجناة الذين لاذوا بالفرار من مكان الحادث.