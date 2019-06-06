دبلوماسي صيني يؤكد دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن

واس - الوئام

جدد السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، اليوم، دعم بلاده من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة التي تمر بها اليمن.

وأشار في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية إلى أهمية تعزيز دور ومشاركة اليمن في مبادرة “الحزام والطريق” للموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية التي تتمتع بها.

وقال “يونغ”، إن الجانب الصيني يأمل جديًا في أن يشارك اليمن في بناء “الحزام والطريق” بشكل عملي وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية”، لافتاً إلى أن الحرب التي يشهدها اليمن بسبب الانقلاب حال دون أن يشارك بشكل عملي في بناء “الحزام والطريق”، ولم يحوّل الموقع الجغرافي المميز والموارد الطبيعية الغنية إلى المزايا الاقتصادية.