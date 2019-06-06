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سفارة المملكة في اليابان تحتفي بعيد الفطر المبارك

سفارة المملكة في اليابان تحتفي بعيد الفطر المبارك
weam.co/594712

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى اليابان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.
ورفع السفير الفهادي خلال الحفل باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة وقيادتها وشعبها عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
حضر الحفل عدد من المواطنين السعوديين والطلبة المبتعثين، وجمع من أبناء الجالية العربية والإسلامية والدبلوماسيين والمسؤولين اليابانيين.

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