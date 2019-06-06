السعودية ضمن أضخم قوة مدرعات في العالم متوفقة على إيران وإسرائيل

صنّف موقع “جلوبال فاير بور”، المختص في تصنيف الجيوش، المملكة من ضمن أقوى 5 جيوش في العالم من حيث “القوة المدرعة”.

وذكر في تقرير أن الجيش السعودي يمتلك عددًا ضخمًا من مركبات القتال المدرعة ما يجعله تصنيفه يأتي ضمن أقوى 5 جيوش على مستوى العالم في هذا الجانب.

وتمتلك القوات البرية السعودية آلاف المدرعات والدبابات التي تشمل دبابات القتال الرئيسية ومركبات نقل الأفراد المدرعة.

واحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالميا بأكثر من 50 ألف مدرعة، وتأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بأكثر من 40 ألف مدرعة، متنوعة، تحل بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بأكثر من 39 ألف مدرعة، فيما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة عالميا بأكثر من 11 ألف مدرعة، متنوعة، تليها أوكرانيا التي تمتلك ما يزيد على 10 آلاف مدرعة قتالية.

وعلى صعيد المنطقة تتصدر السعودية أقوى الجيوش من حيث عدد المركبات القتالية المدرعة متفوقة بذلك على تركيا التي تحتل المرتبة السابعة وإسرائيل التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً، وتتفوق أيضاً على إيران التي حلت في المرتبة 31 عالمياً متأخرة في هذا الجانب على العديد من دول المنطقة وتمتلك قرابة 2300 مدرعة قتالية.