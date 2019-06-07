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يمكن الاستعانة بمصادر تخزين خارجية

ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟

ما الحل عند امتلاء الذاكرة بسبب محادثات واتس آب؟
weam.co/594780
متابعات- الوئام:

يمكن للصور ومقاطع الفيديو في محادثات واتس آب أن تحتل مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف الذكي.وللتغلب على هذه المشكلة يمكن الاستعانة بمصادر تخزين خارجية لتخزين محادثات واتس آب وللمساعدة على إخلاء بعض الذاكرة المتاحة على الهاتف.

ويمكن معرفة المحادثات، التي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة، عبر المسار (Settings/Data and Storage Usage)؛ حيث يتم فرز المحادثات بحسب الحجم.

وبعد ذلك يتعين على المستخدم أن يقرر أي من هذه المحادثات سيتم تخزينها في مصادر خارجية، ثم يقوم بفتح هذه الدردشات واحدة تلو الأخرى وتحديدها في القائمة (More/Export Chat).

ويتعين أيضا على المستخدم تقرير ما إذا كان ينبغي إرفاق الوسائط أم لا، وبعد ذلك يمكن إرسال المحادثات عن طريق البريد الإلكتروني.

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