جوجل للبيت الأبيض: حظر هواوي يهدد الأمن القومي الأمريكي

نيويورك - الوئام:

حذرت شركة جوجل الأمريكية العملاقة لخدمات الانترنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها تخاطر بتهديد الأمن القومي الأمريكي إذا ما مضت قدما في تنفيذ قيود التصدير على شركة هواوي الصينية للإلكترونيات.

ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية عن ثلاثة أشخاص مطلعين على سير المحادثات بين الطرفين القول إن جوجل طالبت بإعفائها من أي قيود في

هذا الصدد.

وذكر مسؤلون كبار بالشركة الأمريكية أن جوجل لن تستطيع في ظل هذه القيود تحديث أنظمة تشغيل أندرويد التي تعمل على هواتف هواوي، مما قد يدفع

الشركة الصينية إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها.

وتقول جوجل إن مثل هذه الأنظمة يمكن أن تكون اكثر عرضة لمخاطر القرصنة الإلكترونية.

وفرضت إدارة ترامب حظرا على شركة هواوي الصينية في خطوة تهدف إلى منعها من شراء أشباه الموصلات والبرمجيات ومكونات إلكترونية أخرى من الموردين

الأمريكيين.

وحذرت الإدارة الأمريكية من أن هواوي تمثل تهديدا أمنيا لأن المعدات التي توردها لشركات الاتصالات في أنحاء العالم يمكن استغلالها في أنشطة تجسس ومراقبة لصالح الحكومة الصينية.

وأفادت وكالة “بلومبرج” للانباء بأن قرار وزارة التجارة الأمريكية بمنع هواوي و67 شركة تابعة لها من شراء المنتجات الأمريكية يهدد شبكات الشركة وعمليات تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بها. وبموجب القرار الأمريكي، تستطيع الشركات الأمريكية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح خاصة للاستمرار في بيع منتجاتها إلى هواوي.