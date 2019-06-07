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الأسعار عند 60 دولارا للبرميل لا تمنح ثقة

السعودية: أسواق النفط تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا

السعودية: أسواق النفط تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا
weam.co/594796
الرياض- الوئام:

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة تنتج دون المستوى المستهدف بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا.

وقال خلال تصريحات له اليوم الجمعة أنه من غير المقبول العودة إلى ما كانت عليه السوق في 2015 وبشأن الانتاج قال: “نخفض بالفعل أكثر.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن القرار الذي سيتخذ في يوليو يمكن دائما تعديله في وقت لاحق من النصف الثاني وأن الكميات الدقيقة للإنتاج ستخضع للنقاش.

وقال الفالح : نصطف مع روسيا بشأن النظرة لأسواق النفط التي تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا .

وقال لا أريد الانخراط في تعزيز الإنتاج لتعويض انخفاض أسعار النفط وأن الأسعار عند 60 دولارا للبرميل لا تمنح ثقة كافية للقطاع للاستثمار.

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